Mancini Shoemakers consolida l’ottavo posto

A Firenze, in casa della Laurenziana, la Gioielleria Mancini Monsummano conquista 2 punti che non cambiano niente, ai fini della classifica, arrivati dopo un overtime alla fine di una partita bellissima (90-92, parziali 23-17, 39-38, 56-52, 79-79). Le due squadre hanno dato spettacolo, con le difese in vacanza. I ciabattini sono scesi in campo privi di Chiti, Mignanelli e Calderaro, impegnato nelle final four regionali alla guida della formazione Under 15. A trascinare i padroni di casa, nelle fasi iniziali, Mendico; i monsummanesi cercano di tenere botta, ma riescono solo a limitare i danni; nel secondo periodo arriva la reazione, grazie, in particolare, a un bel gioco corale e a un Verdiani in gran giornata; le due squadre vanno al riposo sul 39-38. Al rientro in campo non cambia la musica, con Navicelli a trascinare i bluamaranto, e la Laurenziana che continua a rispondere a tono, chiudendo il periodo sul +4. Il duello prosegue nell’ultimo quarto, a viso aperto; sono Bellini e Navicelli a tenere a bada i fiorentini, e in un finale da cardiopalma è Tesi a infilare la bomba del pareggio, con 8" alla sirena. Ma non è finita. E nell’overtime Firenze sbaglia l’attacco, ma non Verdiani che infila il canestro della vittoria.