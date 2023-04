Mancini in casa della Laurenziana Al Palafiume Chiesina-Cestistica

Nella gara di andata al Palacardelli la Gioielleria Mancini Shoemakers Monsummano si impose di misura (67-65), nonostante le assenze pesanti di Bellini e Tesi, su una Laurenziana ostica, determinata a fare risultato. Servì un tempo supplementare per portare a casa i 2 punti i e tornare alla vittoria dopo la battuta d’arresto di Pontedera della settimana prima.

In palio nella partita in programma domani alle 18.30 al Palavalenti di Firenze l’ottavo posto solitario. I bluamaranto vantano due lunghezze di vantaggio rispetto ai padroni di casa, che giocheranno per riscattare la sconfitta di gennaio, ribaltando la differenza canestri. In ogni caso il risultato sarà ininfluente per la classifica: entrambe hanno già conquistato la C Gold per la stagione 2023-24. Coach Matteoni dovrà fare i conti con due assenze pesanti, quelle di Chiti, acciaccato, e di Calderaro, impegnato nelle vesti di allenatore alle finali regionali under 15.

In serie D nell’ultimo turno di regular season è in calendario il derby Best Drive Balda Chiesina-Cestistica Audace Pescia, oggi alle 18.30 al Palafiume. Anche questa partita non ha niente da chiedere alla classifica: i Wildcats sono fuori dalla lotta per i playoff; i pesciatini hanno conquistato con largo anticipo la meritata salvezza. Di sicuro interesse però il ritorno da avversario di coach Ialuna. E poi quello fra Chiesina e Pescia è sempre un derby caldo e sentito, come ha dimostrato la sfida di andata, in cui i biancorossi espugnarono (61-66) il Palaborelli. Emanuele Cutsodontis