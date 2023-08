L’Upv Buggiano punta sul vivaio Promosse in prima Grossi e Romoli

Due nomi nuovi per la prima squadra dell’UPV Buggiano. Patron Leandro Landi punta deciso sull’opposta Rachele Grossi e il libero Giulia Romoli, due giovani ricche di talento e voglia di fare, due elementi provenienti dall’ottimo settore giovanile borghigiano. Grossi è reduce dalla stupenda stagione dell’Under 16; classe 2007, farà parte della prossima serie D e dell’Under 18, dopo aver giocato in Prima Divisione nella scorsa annata. "In questa categoria abbiamo affrontato tante squadre esperte mentre altre sfide sono state più allenanti e ci siamo tolte qualche soddisfazione – fa sapere lei –. Per l’annata sportiva alle porte sono carica e competitiva: sarà un campionato difficile, sia perché affronteremo squadre attrezzate sia perché dovrò guadagnarmi il posto da titolare". Romoli rappresenta una gradita conferma: nella scorsa stagione la classe 2006 ha fatto parte sia della formazione di C che del gruppo under 18 vicecampione territoriale e promosso ai Regionali. Dopo aver vestito la maglia di Pescia dal minivolley sino all’Under 13, nel 2019 ha sposato il progetto-Buggiano. "Volevo chiudere le giovanili in un ambiente conosciuto e stimato, provando a togliermi più soddisfazioni possibili (e ci sono riuscita). Credo che il torneo di serie D sia più alla nostra portata di quello di C".

Gianluca Barni