L’Upv Buggiano esce a testa alta dai tricolori

L’Upv Buggiano under 16 esce a testa alta dagli Italiani, in corso di svolgimento a Catania. La squadra borghigiana, allenata da Beatrice Beconi e sponsorizzata Caffè Gran Crema, è stata eliminata nella prima fase: dopo aver battuto 3-1 la Nuova Pallavolo Campobasso e 3-0 la formazione lucana dell’Asci Volley, le gialloblù sono state piegate 3-0 dal Volley Friends, compagine laziale che ha strappato il pass per il turno successivo. Finisce tra gli applausi la stagione di una formazione che ha conquistato il titolo territoriale Appennino Toscano e ottenuto il secondo posto ai Campionati toscani, per un totale di 25 partite con un bottino di 23 vittorie e 2 sconfitte. Un cammino eccellente, quello delle ragazzine valdinievoline, che la prossima stagione costituiranno l’ossatura della prima squadra di serie D. Un bravo, quindi, a capitan Sara Maceo, Emma Gassani, Margherita Natali, Rachele Grossi, Alice Bagni, Giulia Romanese, Giulia Savioli, Greta Arabelli, Petra Sturlini, Aurora Rapagnetta, Sara Di Cicco, Laura Baldanzi, Giulia Pieri, Martina Scelso, Vanessa Nishaj, Ines Tanasa ed Ester Pieroni. Non saranno più allenate da Beconi, che ha firmato per Calenzano (dirigerà la B2), ma verosimilmente da Luca Barboni. Resteranno a Buggiano, invece, l’assistente Manuel Bagni e i dirigenti accompagnatori Fabio Rapagnetta, Linda Giovacchini e Barbara Frediani.

Gianluca Barni