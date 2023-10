Loto Rosso a Carrara per la World Kung Fu Cup

A Carrara convinti e determinati a fare bene. È tutto pronto in casa della Loto Rosso, realtà di eccellenza di arti marziali a Pieve e Nievole, per una grande esperienza in una manifestazione di richiamo internazionale. Una selezione di atleti, guidata dal coach grand master Riccardo “Sifu“ Innocenti e dal validissimo istruttore Piero Gandolfo, parteciperà alla World Kung Fu Cup 2023, in programma da domani a domenica 29 ottobre a Carrara Fiere, evento in cartellone al Festival d’Oriente. La Loto Rosso si presenterà con gli atleti adulti Emanuel Nikolla, Noemi Boni e Jacopo Bernardini e i bambini Marco Serafino, Aron Shahaj, Federico Bellucci e Jacopo Videtta.

"Arriviamo a questo appuntamento con tanta voglia di fare bene, siamo alla ricerca di buoni risultati - dice il maestro Riccardo Innocenti -. Stavolta l’obiettivo è provare a vincere medaglie anche con i bimbi: è la prima volta, infatti, che sono stati appositamente preparati a gareggiare". Ricordiamo che la scuola Loto Rosso di Pieve a Nievole è stata fondata proprio da quest’ultimo, assurto alle cronache anche per aver sin qui fatto opera costante di prevenzione al fenomeno del bullismo, partecipando a incontri e seminari con gli studenti. Un aspetto molto importante questo della lotta al bullismo, che unisce lo sport delle arti marziali con la crescita dei giovani come uomini. "L’arte marziale principale della scuola è il wing chun – sottolinea Innocenti –, ma il sanda, chiamato anche boxe cinese, è il combattimento sportivo del kung fu ed è stato adottato per poter partecipare alle gare".

Gianluca Barni