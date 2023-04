Lo Sporting Club scalda i motori A maggio partono i campionati

Una domenica da non dimenticare il prossimo 14 maggio. È il giorno d’inizio dei campionati di serie B1 maschile e B2 femminile: per lo Sporting Club Montecatini, il dì di festa per la prima squadra uomini e la prima formazione donne, che esordiranno nei rispettivi tornei rispettivamente all’Aquila e in casa contro la Ferratella Roma. Sono usciti gironi e calendari dei campionati: per le compagini dello Sporting un paio di mesi (compresi eventuali playoff e playout) da vivere intensamente, emozionanti anche se estremamente difficili.

"Sappiamo – fa sapere il capitano degli uomini, Daniele Balducci – che non sarà facile ripetere le gesta della scorsa annata. Quello che è certo è che daremo tutto, poi vedremo". La prima squadra maschile, persi due pezzi pregiati quali lo sloveno Spec e Noah Perfetti, ha ingaggiato tre stranieri, dei quali soltanto uno alla volta potrà essere impiegato in partita. Si tratta del ceco Matej Vocel e dei tedeschi Philip Florig e Liam Gavrielides. A loro saranno affiancati Leonardo Braccini, Marco Balducci, Alessio Pierotti, Lorenzo Balducci, Matteo Bindi, Matteo Gribaldo e Tommaso Checcaglini. Ricordiamo che nel 2022 Montecatini riuscì ad arrivare ai playoff. Nel raggruppamento, oltre all’Aquila, sfiderà Macerata, Roma, Reggio Calabria, Lecce e Lecco. La formula prevede i playoff per le prime tre classificate, la salvezza per la quarta, la quinta e la sesta ai playout, la settima retrocessa direttamente in B2.

L’équipe femminile, neo promossa in B2, potrà contare su Gloria Ceschi, Vittoria Benedetti, Giulia Ferrari, Matilde Licia Bianchi e Asia Tronchetti. Vestirà i panni di capitano, Giulia Ferrari. Nel girone, oltre alla Ferratella Roma, giocherà contro La Signoretta Roma, Parioli Roma, Pistoia, Firenze e Benevento. La formula del torneo prevede la promozione diretta in B2 per la prima, la seconda ai playoff, la terza salva, la quarta e la quinta ai playout, la sesta e la settima retrocesse in categoria inferiore.

Gianluca Barni