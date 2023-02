L’ex parlamentare Fanucci festeggia 40 anni tra sport e solidarietà

foto Regalami un sorriso

Montecatini, 25 febbraio 2023 – Festa grande al "Montecatini park run" in occasione del compleanno di Edoardo Fanucci, ex parlamentare, che ha colto l'occasione per riunire gli amici per festeggiare i suoi 40 anni. Il "Park run" è una iniziativa a livello mondiale dove in molte città al sabato mattina viene data l'opportunità di correre insieme sulla distanza di 5 chilometri esatti, andando poi a stilare una classifica globale. Montecatini è particolarmente avvantaggiata in questo perché mette a disposizione una pineta fantastica proprio nel centro della città.

L'iniziativa sponsorizzata da Fanucci è stata l'occasione per raccoglie fondi da destinare all'associazione As,Va. L.T. per l'acquisto di un mammografo digitale. I podisti intervenuti si sono distinti in generosità andando a raccogliere un tangibile contributo. L'iniziativa benefica prosegue con un torneo amatoriale di Paddel al Play Grounf Paddel Club e nel primo pomeriggio in un torneo di Calcio amatoriale. Motore dell'organizzazione podistica sono stati gli "orange" della Montecatini Marathon capitanati dalla presidentissima Antonietta Schettino. Servizio fotografico a cura della Ets Regalami un sorriso.