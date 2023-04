Le sfide del weekend Il Delfino ai playoff trova l’ostico Siena

Delfino Pescia ai playoff di serie C femminile, Montebianco Pieve a Nievole ai playout di C maschile. Nel mezzo, Am Flora Buggiano a leccarsi le ferite per la retrocessione in D e Montebianco Pieve a Nievole donne salvo in C e pronto a disputare amichevoli da qui alla fine dell’annata. Il Delfino di coach Alessandro Bigicchi esordirà domenica 16 alle 21 a Siena contro il Giotti Victoria, secondo nel girone A. Un brutto cliente, arresosi solo al Carpe Diem Firenze. "Abbiamo trascorso una settimana così così – spiega il tecnico – perché siamo andati avanti coi nostri allenamenti, salvaguardando le giocatrici acciaccate. Le senesi hanno chiesto lo spostamento della partita, dapprima durante la settimana, poi a domenica sera. Tutto ciò ha creato disappunto". Il ritorno è previsto sabato 22 alle 21 a Alberghi di Pescia; eventuale bella sabato 29 a Siena. Il Montebianco uomini gioca sabato 15 alle 18 a Firenze col Firenze Ovest; ritorno sabato 22 alle 17.30 a Pieve a Nievole, eventuale bella sabato 29. La Pieve sta organizzando una serie di amichevoli con Aglianese, Euro Ripoli, Chianti e forse Poggio a Caiano.

Gianluca Barni