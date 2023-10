Le eccellenze della Pallavolo Monsummano

Il Centro Tecnico Territoriale Monsummano ha iniziato a fare sul serio con le proprie eccellenze: le squadre Under 16-18 e Under 14-16 Bianca. La prima è ripartita dal risultato conseguito nella passata stagione: essere entrata tra le migliori formazioni della Toscana. Essendosi guadagnata sul campo il terzo posto del ranking regionale toscano con grandi prestazioni, la compagine biancoblu farà parte delle 6 squadre Elite che disputeranno il campionato di Eccellenza Regionale. La rosa-giocatrici ha dato il benvenuto a Giulia Panati e Sofia Mancini, classi 2008, attaccanti provenienti dalla Pallavolo Cerretese; Greta Rosati, 2009, arrivata dalla Savino Del Bene Scandicci; Gaia Capitani, attaccante classe 2008 ex Delfino Pescia; confermata a titolo definitivo la 2008 viareggina Azzurra Ciliberti. Tra le conferme, le registe Matilde Caseti, 2009, e Gemma Marraccini, 2008; l’opposta Aurora Montesano, 2009; l’attaccante Marta Bottai, 2008, storico capitano; le centrali Sofia Romani e Tafa Keissi, ambedue 2008; i liberi Eleonora Ciomei, 2009, Valentina Lustri, 2008, e Carlotta Frusciante, 2007. L’Under 14-16 Bianca sarà allenata dal duo Eleonora Paganelli-Renella Landi e potrà contare sulle attaccanti del 2010 Valentina Spadoni e Viola Lucchesi, entrate nel gruppo la scorsa stagione. Nel reparto offensivo, tra centrali, bande e opposte, ecco le 2009 Greta Biondi, Aurora Montesano, Giorgia Razzoli, le 2010 Rebecca Sollazzi, Alice Birindelli, Matilde Frusciante, Greta Migliorini, Giorgia Traversi e la 2011 Serena Tofanelli, la cui sorella Lisa sarà in cabina di regia in coppia con Asia Bocini (entrambe del 2010). Infine, i liberi Sofia Albanese (2010) ed Elena Fanti, classe 2009.

Gianluca Barni