Larcianese, una speranza d’Eccellenza Il presidente Dami: "Squadra competitiva"

Da fine giugno Alessandro Dami è il nuovo presidente della Larcianese Calcio. Sostituisce Giancarlo Carbone. Il neopresidente faceva già parte del consiglio direttivo della società viola da cinque anni, dove soprattutto nei primi anni si era occupato della formazione juniores elite e regionale. Adesso ha deciso di fare il grande passo e diventare il presidente di una società blasonata e importante nel panorama calcistico regionale. Nel 2022 la Larcianese ha festeggiato il centenario della fondazione. Lo abbiamo incontrato nei locali del suo negozio la Utensilferramenta Dami, ubicata a Larciano in via Matteotti per fare il punto della situazione in vista dell’inizio della prossima stagione che vedrà la Larcianese impegnata nel campionato di Promozione. Negli ultimi giorni si sono riaccese delle timide speranze di potere essere ripescati in Eccellenza. La società rimane in attesa. La Larcianese, sotto la guida del confermato Maurizio Cerasa, inizierà la stagione venerdì 11 agosto con il raduno "Insieme al direttore sportivo Alberto Socci, del quale ho una grande stima e fiducia, sono convinto – parla Alessandro Dami- che la Larcianese abbia allestito una formazione competitiva e giovane. Il nostro obiettivo sarà quello di piazzarsi nelle prime cinque posizioni della classifica. Siamo consapevoli delle grandi difficoltà che possiamo incontrare, per il fatto che la squadra è per larghi tratti completamente rinnovata e composta in maggioranza da giovani. Basta dire- continua il presidente Dami- che rispetto alla passata stagione sono rimasti soltanto Guarisa, Porciani, Ferraro e Iannello. Inoltre, giochiamo contro diverse formazioni forti, attrezzate e ambiziose e parlo della Pontremolese, Pietrasanta, Lampo Meridien 1919. Abbiamo confermato alla guida tecnica Maurizio Cerasa, un allenatore preparato, bravo e che molto bene ha lavorato nella passata stagione sfiorando la vittoria del campionato. Lo ritengo una pedina fondamentale per dare un bel gioco alla squadra e nello stesso tempo valorizzare i nostri giovani. A proposito di ragazzi- conclude il neopresidente Dami- la Larcianese ha prestato molta attenzione nel fare una forte squadra juniores regionale. Vogliamo disputare un ottimo campionato, regalarci delle soddisfazioni nel risultato e vedere all’opera dei promettenti giovani. Sono soddisfatto di avere accettato questa carica. Ringrazio tuti i miei collaboratori, con i quali ho un ottimo rapporto, che mi aiutano per rendere la società della Larcianese sempre più forte ed efficiente.

Massimo Mancini