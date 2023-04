Larcianese, un altro ostacolo sulla strada che porta in Eccellenza Semifinale regionale dei play-off con la Geotermica a San Giuliano

Una stagione interminabile per la Larcianese verso la conquista della promozione in Eccellenza. È arrivata seconda in campionato ed ha vinto lo spareggio contro la Pontremolese dei play off del girone A. Adesso siamo davanti ad un’altra decisiva sfida verso l’obiettivo dell’Eccellenza. Questo pomeriggio, alle 16 allo stadio "Giovanni Bui" di San Giuliano Terme affronterà la formazione della Geotermica, per gara valida per la semifinale regionale dei play off del Campionato di Promozione. Il cammino di ambedue le squadre è stato pressoché identico nei rispettivi gironi, chiudendo entrambe al secondo posto in classifica e dando la cosiddetta "forbice" alla quinta classificata. La vincente tra Larcianese e Geotermica giocherà la squadra con chi uscirà vincitrice dallo scontro diretto tra Sansovino e Lanciotto Campi, che si disputerà sul neutro di San Giovanni Valdarno. Se alla fine dei tempi supplementari il risultato è in parità, saranno necessari i calci di rigore per decider la vincente dello spareggio. La finalissima verrà giocata domenica 7 maggio, in campo neutro e finalmente si conoscerà il nome della squadra che accederà campionato di Eccellenza. Sarà una partita molto equilibrata, dal risultato incerto, come sono tutti gli spareggi. La squadra è pronta, concentrata, tatticamente bene preparata da mister Maurizio Cerasa. . Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo il tecnico Maurizio Cerasa non potrà contare sullo squalificato Edoardo Bastogi, e i centrocampisti Edoardo Volpi e Gabriele Citti, infortunati.

Massimo Mancini