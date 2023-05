Larcianese salva dopo lo spareggio

Sul campo neutro di Margine Coperta è stato giocato lo spareggio per mantenere la categoria Juniores regionali e quindi evitare di retrocedere ne campionato juniores provinciali. Si sono affrontate le formazioni della Larcianese e Castelnuovo Garfagnana. Ha vinto la squadra viola per 1-0. Il gol è stato segnato nella ripresa, con una splendida punizione calciata dalla punta Niccolò Lovari. La palla ha superato l’incolpevole portiere del Castelnuovo. Il primo tempo si era chiuso in parità a reti bianche. Tanta soddisfazione nell’ambiente viola per il raggiungimento di questo importante obiettivo raggiuto dal tecnico Cristiano Baggiani e da tutto il gruppo di ragazzi, per lo più classe 2005 e che per la prima volta si affacciavano a campionati regionali. La Società Larcianese ringrazia tutti i giocatori, l’allenatore Baggiani, lo staff tecnico, il preparatore dei portieri Simone Barni ed il fisioterapista Riccardo Napolitano, per il super impegno profuso durante tutta la stagione, culminata con una vittoria. Uno speciale ringraziamento ai dirigenti Alessandro Dami, Emanuele Bindi, Davide Papa, Antonio Orsi, Federico Nardi e Simone Bocini. Non per ultimo ma di vitale importanza il magazziniere e super tifoso Raffaele Coduti.