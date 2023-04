Larcianese, primo ostacolo superato: il prossimo è quello della Geotermica

Grande soddisfazione nell’ambiente viola per la vittoria conquistata contro la Pontremolese che le permette di vincere lo spareggio dei play off del girone A e accedere alle semifinali regionali. Un primo passo importane verso l’obiettivo dell’Eccellenza. La partita è stata giocata sul neutro di Pietrasanta e la rete della vittoria è stata segnata nel secondo tempo da Guarisa. Adesso tutta l’attenzione si sposta sulle prossime gare. Nel tabellone alto, dove è stata inserita la Larcianese, è stato giocato l’altro spareggio tra Geotermica contro il Castiglioncello, vinto dalle formazioni di Larderello per tre reti a due. Pertanto, la Larcianese giocherà domenica 30 aprile, su campo neutro, alle 16, contro il Geotermica. La parte bassa del tabellone ha visto gli spareggi di Lanciotto campo contro l’Affrico, vinto dalla formazione pratese per una rete a zero e Sansovino contro Torrenieri, vinto dalla squadra locale per due reti a uno. La semifinale, in programma il 30 aprile, sempre su campo neutro, vedrà scontrarsi pertanto il Lanciotto Campi e Sansovino. Le vincenti delle due semifinali giocheranno domenica 7 maggio e dall’esito di questa partita uscirà il nome della squadra che accederà al campionato di Eccellenza. È previsto anche la finale per il terzo e quarto posto che si disputerà, sempre domenica 7 maggio. Come vediamo una finale di stagione impegnativo per la Larcianese, dove è assolutamente vietato sbagliare. Un passo falso sarebbe eliminazione immediata. m.m.