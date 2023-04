Larcianese-Pontremolese spareggio per l’Eccellenza

Primo ostacolo per la Larcianese per tentare di salire in Eccellenza. Infatti, oggi alle 16 allo stadio "XIX Settembre" di Pietrasanta, campo neutro, si giocherà lo spareggio dei play off, girone A, di Promozione tra Larcianese e Pontremolese. Le due squadre sono arrivate seconda e quarta in classifica, e il regolamento prevede che si qualificherà alla semifinale regionale chi vincerà la gara, o in caso di parità al novantesimo e dopo gli eventuali supplementari, la squadra piazzata meglio al termine del campionato. E qui sta meglio la Larcianese. L’accoppiamento poi prevede di affrontare la vincente di Geotermica-Castiglioncello, in programma il 30 aprile. I due precedenti in campionato hanno visto sempre vincere la squadra viola. La Larcianese arriva a questa finale, senza avere disputato la semifinale, per la regola dei punti di vantaggio sulla quinta che aveva a fine campionato. La Pontremolese, allenata da mister Bracaloni ha invece sconfitto in trasferta il Real Cerretese dopo i tempi supplementari per 1-0. Per quanto riguarda la formazione della Larcianese, nella lista dei convocati non sono presenti lo squalificato centrocampista Edoardo Bastogi e l’altro compagno di reparto Edoardo Volpi, alle prese con un infortunio al ginocchio. Dirigerà Amedeo Leonetti di Firenze, lo stesso arbitro della finale dello scorso anno tra viola e Quarrata.

Massimo Mancini