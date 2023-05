Larcianese in campo per finale terzo posto

Nel pomeriggio alle ore 16 sul neutro del campo "Santa Lucia" di Sangimignano (Siena) Larcianese e Sansovino si affronteranno nella finalina per il terzoquarto posto dei play off regionali di Promozione. Non è soltanto una partita di consolazione tra due formazioni che sono uscite perdenti nelle semifinali, ma vincerla potrà permettere di avere una posizione vantaggiosa per eventuali ripescaggi che la Federazione dovesse effettuare alla fine di tutti i campionati. Mister Maurizio Cerasa per questa partita non disporrà degli infortunati centrocampisti Edoardo Volpi e Gabriele Citti, nella lista dei venti convocati dopo quattro mesi ritorna presente l’attaccante Edoardo Bastogi, la cui squalifica è terminata domenica scorsa. Curiosità: Larcianese e Sansovino si affrontano nuovamente esattamente dopo vent’anni; infatti, nella stagione di Serie D 20022003 le due formazioni si trovarono di fronte in campionato, gli allenatori dell’epoca erano rispettivamente Brunero bianconi e Maurizio Sarri. Arbitrerà Guido Lachi della sezione di Siena.

m.m.