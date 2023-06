Larcianese, Dami al vertice E’ lui il nuovo presidente

La Larcianese calcio ha un nuovo presidente. È Alessandro Dami. Il suo nome è emerso nell’ultima Assemblea dei Soci, che si è tenuta nei primi giorni della settimana. Il neoeletto presidente Alessandro Dami, già consigliere da diverse stagioni, subentrerà al posto di Giancarlo Carbone, che lascia il timone dopo ben quattordici stagioni, di cui dieci consecutive da unico Presidente.

"A Giancarlo Carbone- si legge nel comunicato- vanno i più sentiti ringraziamenti da parte di tutto il Consiglio, ma crediamo da tutti i tifosi viola e dai compaesani per l’attaccamento alla Società ed alla Squadra dimostrato durante tutto questo tempo. Ricordiamo che Alessandro Dami e la sua famiglia sono legati da sempre alla Larcianese. Infatti, suo padre Mauro per tanti anni è stato una colonna portante nella dirigenza della Società, rivestendo anche la carica di Presidente sul finire degli anni Settanta. La carica di Vicepresidente sarà in coabitazione tra Federico Nardi e Luca Pieri. Nel direttivo figurano poi i Consiglieri Lamberto Bigalli, Emanuele Bindi, Alberto Magrini, Delio Mazzei, Davide Papa e Antonio Orsi.

Il nominativo del resto dei soci è riportato integralmente e consultabile sul sito internet

www.larcianesecalcio.it