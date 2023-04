Larcianese contro il Larderello per lo spareggio di semifinale

La Larcianese giocherà la semifinale regionale dei play off di Promozione a San Giuliano Terme. Appuntamento domenica 30 aprile alle 16 contro la Geotermica Larderello. La vincente disputerà la finale, in campo neutro, contro la vincente fra Sansovino e Campi Bisenzio. Il regolamento prevede che se la partita al termine dei supplementari sarà ancora in parità, saranno necessari i calci di rigore.

Una stagione molto lunga per la Larcianese. Quindici giorni fa ha sconfitto nella finale dei play off del girone A la Pontremolese. Spareggi necessari in quanto la squadra viola, dopo un duello che si è protratto durante tutto il campionato, si è classificata al secondo posto dietro al Montecatini salito in Eccellenza. L’altra semifinale tra Sansovino e Campi Bisenzio viene disputata a San Giovanni Valdarno (Arezzo).

L’obiettivo è guadagnare l’accesso al campionato di Eccellenza. La società viola ci punta con decisione, consapevole della propria forza, ma anche delle difficoltà che incontrerà giocando con rivali decisamente forti e bene attrezzate. Un finale di stagione emozionate, incerto e molto impegnativo quindi per la formazione allenata da Cerasa.