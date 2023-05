Lara Bertoncini trionfa nella finale B dei tricolori e ottiene il pass per il trofeo "Sette Colli"

Al campionato italiano assoluto di Riccione la Categoria dell’Asd Nuoto Valdinievole ha partecipato con tre atleti: Lara Bertoncini (cadetti, 2005), Gianmarco Bove (ragazzi, 2007) e Giulia Pasi (juniores, 2008). Gianmarco Bove e Giulia Pasi si sono comportati bene nelle loro rispettive specialità: il primo ha concluso al 57° posto nei 50 stile libero, mentre Pasi è arrivata 39ª nei 100 dorso e 41ª nei 200 dorso. Lara Bertoncini ottiene, invece, un vero e proprio exploit nei 200 dorso, riuscendo a conquistare una prestigiosa finale B con il tempo di 2’17.30 e raggiungendo il 16° posto a livello assoluto in una gara, che ha visto vincere Margherita Panziera. Per la cronaca l’Asd Nuoto Valdinievole non aveva mai portato nel corso della sua storia un atleta in una finale di un campionato italiano assoluto. Con questo risultato Bertoncini si è qualificata al 59° trofeo internazionale "Sette Colli" di Roma, che si svolgerà a fine giugno per la soddisfazione dell’allenatore Federico Cambi.

L.F.