Lampo Meridien ok

LAMPO MERIDIEN

1

CASALGUIDI

0

LAMPO MERIDIEN: Bartolozzi, Fattorini (27’ st Traversa), Simi (25’ st Fanani), Mazzanti, Massaro, Fraschi, Chianese, Di Vito, Del Fa (27’ st Pirone), Maiorana (43’ st Fresta), Bastogi (31’ st Vitolo). All.: Montagnolo.

CASALGUDI: Fiaschi, Taddei, Cappellini, Ghimenti (38’ st Mallardo), Campionini, Venturi (9’ st Paccagnini), Maraouf (38’ st Puccianti), Martini, Dani, Bonfanti And., Bonfanti Al. All.: Benesperi.

Arbitro: Fattaccioni di Carrara.

Marcatore: 17’ Del Fa.

Note: al 13’ st espulso Dani per doppia ammonizione.

Una prova bella e convincente di padroni di casa permette loro di guadagnare l’intera posta in palio e compiere un importante passo avanti verso il vertice della classifica generale. Soprattutto nel primo tempo la Lampo Meridien ha espresso vari momenti di ottimo gioco. La rete che ha deciso la partita è stata segnata al 17’. Errato disimpegno difensivo degli ospiti, la palla viene conquista da Chianese che immediatamente la passa Maiorana, defilato sulla fascia; di prima l’assist per Del Fa, inseritosi con un poderoso scatto in area di rigore e piatto, mostrando lucidità e freddezza, per la rete della vittoria. Nella ripresa il Casalguidi rimane in dieci per l’espulsione della giovane punta Dani, che subisce il secondo giallo dopo pochi minuti il primo. Nonostante l’inferiorità numerica gli ospiti hanno tentato pareggiare. Nascono diversi traversoni che diventano innocui, grazie anche alla bravura dei difensori del Lampo Meridien. Alla fine dei novanta minuti la vittoria è meritata e ottenuta contro un’ottima squadra e questo accresce la soddisfazione nell’ambiente dei padroni di casa.

Massimo Mancini