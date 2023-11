Lampo Meridien a caccia del bis col Viaccia

Secondo turno infrasettimanale della stagione per la Promozione. Nel girone A si gioca oggi (14.30) la nona giornata: in campo Casalguidi, Lampo Meridien, Intercomunale Monsummano e Larcianese.

Il Casalguidi va a far visita al San Marco Avenza. Sarà un gara molto ostica ed insidiosa. La formazione allenata da Benesperi avrà però ancora tanta adrenalina addosso, legata all’1-1 centrato contro la Real Cerretese, che il mister gialloblù ha commentato così: "Abbiamo fatto una grandissima prestazione, forse una delle migliori. Abbiamo mostrato solidità in campo, sviluppando un bel gioco. I ragazzi mi sono piaciuti veramente tanto".

L’Intercomunale Monsummano, scossa dal scomparsa dello storico presidente Antonio Mangiantini, gioca sul campo del Settimello ed è alla ricerca di continuità di risultato dopo il pareggio nel big match contro la capolista San Piero a Sieve.

Dopo la brillante vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Castelnuovo Garfagnana, la Lampo Meridien torna invece a giocare allo stadio dei Giardinetti, ospitando il Viaccia. La formazione avversaria viene dalla brutta prestazione interna, dove è stata sconfitta (1-3) dalla Pontremolese. La Lampo Meridien incontrerà pertanto una formazione che scenderà in campo con determinazione e voglia di riscattarsi immediatamente. Previsti tre recuperi importanti: sono a disposizione infatti Maiorana, Pirone e Chianese. Sarà sicuramente una bella partita da vedere ed equilibrata sull’esito finale.

Capitolo finale per la Larcianese. Conclusi i lavori di manutenzione al manto erboso, i viola tornano a giocare allo stadio Idilio Cei di Larciano. Avversario il Pietrasanta. La squadra versiliese ha otto punti in classifica, gli stessi della formazione viola, e nell’ultima giornata di campionato ha sconfitto il Settimello per 4-0. Mister Cerasa potrà schierare la migliore formazione possibile, non lamentando assenze.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini