Lampo, dopo la retrocessione si pensa subito alla risalita

Per i tifosi della Lampo la sorpresa nell’uovo di Pasqua è stata decisamente poco piacevole. Con la sconfitta interna, subita nello spareggio di sabato, con il Pieve a Fosciana, è arrivata ufficialmente la retrocessione nel campionato di Prima Categoria. Un gol subito in pieno recupero che rende oltremodo brutta la sconfitta. Una retrocessione che era evitabile. La squadra azzurra aveva una rosa di giocatori buona, non da primeggiare nella classific, ma neanche crediamo da subire l’onta della retrocessione. A retrocessione avvenuta pensiamo che durante la stagione sono stati commessi diversi errori, come l’allontanamento affrettato del tecnico Devis Benozzi, sostituto da Minichilli, non rilevatosi poi all’altezza delle promesse ed aspettative annunciate. Con il nuovo tecnico non si è visto la crescita della squadra e raramente la formazione ha offerto prestazioni convincenti, come la rosa dei giocatori che il tecnico aveva a disposizione, richiedeva. Elementi del calibro di Mangoni, Pieroni, Cerri, Rinaldi, Maccagnola non li troviamo in squadre che in classifica sono arrivate davanti alla Lampo. Forse troppa qualità in una formazione obbligata, suo malgrado, a lottare per non retrocedere. L’attenuante la possiamo trovare anche nel grave infortunio del forte centrocampista Zoppi, indisponile quasi per una stagione intera e della partenza, a stagione iniziata, del portiere Venturini, elemento affidabile, che era in quota e andato in Eccellenza al San Miniato. Inoltre, poco spazio è stato dato ad alcuni giovani promettenti, che sicuramente avrebbero contribuito a dare maggiore vivacità agonistica alla squadra e parlo di Bonfanti, Nalli, Sabatini, Taddei. Sono considerazioni fatte con il senno del poi, ma crediamo utili per cercare di capire da dove è nata la retrocessione e possibilmente evitare di commettere errori per il futuro. La società azzurra, attraverso i propri canali social ha scritto: "Dispiace per la retrocessione e da domani penseremo alla prossima stagione con la speranza di allestire una formazione competitiva per affrontare un campionato impegnativo come quello di Prima categoria". Ripercorrendo la storia della gloriosa società della Lampo vediamo che la squadra azzurra ha disputato l’ultima volta il campionato di Prima categoria, nella stagione 2005-06. In quell’annata la Lampo, allenata da Luca Venturini, arrivò seconda in classifica, dietro l’Anchione, e guadagnò l’acceso diretto alla Promozione. Da Allora la Lampo ha disputato quattro campionati di Eccellenza e quattordici di Promozione. Massimo Mancini