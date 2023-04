Lampo contro il Pieve Fosciana Vittoria o pareggio per festeggiare

Domani 8 aprile allo stadio dei Giardinetti la Lampo gioca lo spareggio per evitare la retrocessione in Prima categoria contro la formazione lucchese del Pieve Fosciana. Questo è il responso dell’ultima giornata di campionato che ha visto la retrocessione diretta del Capezzano Pianore e quella a sorpresa, maturata nei minuti finali, della formazione Amici Miei.

La squadra azzurra, vincendo per 2-1 contro il Capezzano ha guadagnato 3 punti che le hanno permesso di arrivare quart’ultima nella classifica finale. Questo le consente di avere nello spareggio due risultati utili a disposizione: la vittoria e il pareggio al termine dei tempi supplementari. Inoltre potrà giocare in casa.

Ma la Lampo non deve coltivare facili ottimismi. Per non subire la sconfitta, che le costerebbe la retrocessione in Prima categoria, dovrà giocare molto al di sopra delle sue ultime prestazione. Anche contro il Capezzano Pianore, già retrocesso, non ha giocato bene e soprattutto nel primo tempo ha subito il gioco della giovane formazione avversaria. Inoltre il Pieve Fosciana, che sarà seguito da un folto e rumoroso pubblico, è una squadra scorbutica, agonisticamente forte e giocherà tutte le sue cartucce a disposizione per evitare la retrocessione. È uno spareggio importante, dall’esito incerto con la Lampo che però gioca con un certo vantaggio, determinato dalla sua migliore classifica.

Sicuramente allo stadio dei Giardinetti saranno presente anche tanti sostenitori della Lampo. Sono appuntamenti da non fallire e la squadra azzurra deve mettere in campo, oltre all’impegno e alle capacità tecniche, anche la sua tradizione maturata nel tempo e la lunga storia di una società che nel 2019 ha festeggiato cento anni di attività.

Nella foto, Gabriele Cerri premiato dal sindaco Alessio Torrigiani e dal presidente Marco Giannoni per le oltre cento presenze raggiunte con la maglia azzurra.

Massimo Mancini