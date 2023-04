Lampo che beffa, la retrocessione al 95’

lampo

pieve fosciana

LAMPO: Tommaso Pannocchia, Pardini, (35 Sabatini), Tredici (75 Dianda), Rinaldi, Simoncini, Mangoni, Maccagnola (49 Biagioni), Mazzanti, Cerri, Menconi, Vitolo (92 Dunga). Allenatore Minichilli.

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Nelli, Cavani, Pietrazzini (92 Bacchin), Matteoni, Tognarelli, Lucchesi, Turri, Febbrai, Corvi, Giovannetti (75 Bonini). Allenatore Compagnone.

Arbitro: Lachi di Siena.

Marcatori: 3 Corvi (r) 53 Biagioni, 95 Turri.

LAMPORECCHIO – Responso crudele per la Lampo, che dopo diciotto anni di permanenza nei campionati di Eccellenza e Promozione, retrocede in Prima Categoria. Un esito crudele per la squadra azzurra che subisce la sconfitta al 95 minuto del secondo tempo, quando sembrava ormai certa la possibilità di giocarsi ai tempi supplementari l’esito dello spareggio, dove le sarebbe bastato il pareggio. La cronaca della gara: dopo appena tre minuti di gioco il Pieve Fosciana è passata in vantaggio, su calcio di rigore trasformato da Corvi ( uno dei migliori in campo) e concesso per fallo netto di Pardini commesso in area di rigore su Cavani. La Lampo ha pareggiato al 53 direttamente da calcio di punizione tirato da Biagioni. La palla scagliata da una trentina di metri si è infilata con precisione nell’angolino basso, alla destra del portiere Regoli. Al 63 i padroni di casa sono andati vicino al vantaggio. Lo scatenato Biagioni conclude da buona posizione, su preciso passaggio di Cerri. Ottimo l’intervento di Regoli che devia in calcio d’angolo. Negli ultimi venti minuti il Pieve a Fosciana, su azioni di rimessa, crea due nitide palle reti, sfumate per poco. La Lampo tatticamente era decisamente squilibrata. L’importante era congelare il gioco. Il pareggio sarebbe stato un risultato positivo per la Lampo. Poi al 95, un minuto dopo i quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro, è arrivata la beffa atroce per la Lampo. Un gol che ha sancito ufficialmente la retrocessione in Prima Categoria.

Massimo Mancini