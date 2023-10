La Pistoiese affronta il Mezzolara: Calcio a rischio senza La Monica e Di Mino

Un appuntamento importante e delicato quello di oggi contro il Mezzolara (ore 15 stadio Melani) che la Pistoiese si trova a dover affrontare con due defezioni pesanti. La Monica si è infortunato ieri nella seduta di rifinitura e Di Mino ha accusato un riacutizzarsi di un fastidio che si porta dietro da tutta la settimana. Luigi Consonni non si piange addosso, ma di certo non fa i salti di gioia. "Il problema di La Monica non ci aiuta – dice il tecnico arancione – e abbiamo anche Di Mino che è tutta la settimana che ha un fastidio muscolare. È chiaro che dovremmo per forza cambiare qualcosa non fosse altro perché abbiamo giocatori con caratteristiche diverse, riproporre il modulo a due punte con due attaccanti centrali sarà difficile".

Infortuni, soprattutto quello di La Monica, che Consonni fa fatica ad accettare. "L’infortunio è anche dovuto al campo – dice Consonni – non possiamo allenarci in un campo dove ci sono grosse buche. Sappiamo di affrontare un avversario che ha un’ottima difesa, hanno preso solo tre gol, che gioca un 4-3-1-2 lo stesso modulo dello scorso anno, che ha un allenatore giovane ma molto bravo e che noi dovremo fare la partita e sono sicuro di questo. È una partita in cui dovremo sbagliare il meno possibile a livello tecnico, di passaggi e di qualità sperando che il campo ce lo possa permettere. Il problema del campo vale per entrambe le squadre ma alla fine ci perde la partita e lo spettacolo che le due squadre potrebbero dare un campo, non vuole essere un alibi però è sotto gli occhi di tutti. Quando hai giocatori di qualità ci deve essere la condizione del campo che consente di esprimere la qualità".

Come detto Consonni non è il tipo che si piange addosso e dalla sua squadra vuole una partita attenta, ma vuole anche una squadra pronta a giocare cercando il risultato, perché questa Pistoiese ha bisogno di iniziare un’operazione risalita, guadagnando delle posizioni nella classifica del girone D. "Siamo condannati a vincere e lo sappiamo – prosegue Consonni – a maggiore ragione quando abbiamo cinque punti da recuperare. La partita di domenica scorsa mi ha dato sensazioni positive poi bisogna trasformarle sul campo. Confermo quanto ho detto dopo la gara contro la Sammaurese, dobbiamo prenderci delle responsabilità in campo, provare certe giocate, non mi piace chi non rischia e noi abbiamo giocatori in grado di cambiare le partite e lo devono fare. Ci sono situazioni che vanno migliorate ma ci serve avere una maggiore cattiveria agonistica e, come ho detto, prenderci le responsabilità durante la partita".

Maurizio Innocenti