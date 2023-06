La Mastromarco al via nel Giro d’Italia under23

Oggi da Agliè, alla porte di Torino, prenderà il via il Giro d’Italia Next Gen per Under 23, che terminerà dopo otto tappe nella splendida Piazza Unità d’Italia a Trieste domenica 18. Tre le squadre toscane presenti, l’Hopplà Petroli Firenze, la Q36.5 Continental e la Mastromarco Sensi Nibali. Il percorso è sicuramente di grande fascino e propone tappe incerte, ma anche dal sapore epico, come l’arrivo ai 2.757 metri del Passo dello Stelvio. La tappa di apertura sarà una crono individuale di 9,4 km che rappresenta un impegno importante per chi aspira alla vittoria finale di una corsa a tappe. Per la società del presidente Carlo Franceschi è sicuramente l’occasione di un confronto di prestigio, con i migliori Under 23 del panorama internazionale, oltre ad avere l’occasione di fare esperienza e mettersi in mostra.

La società di Mastromarco ha scelto Gabriele Arzilli, Ludovico Crescioli, Tommaso Dati, Lorenzo Magli, Alessandro Venturini."Una formazione solida e di esperienza – afferma il Ds Gabriele Balducci - per questo importante appuntamento. La volontà è di far bene sia nelle tappe in salita che negli arrivi veloci, ma affronteremo la corsa con serenità cercando di capire come comportarci a seconda di come si evolverà la gara".

Antonio Mannori