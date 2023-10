La Larcianese fa visita al Casalguidi: Calcio di Promozione in Toscana

Turno infrasettimanale al via alle 15.30 per quanto riguarda il campionato di Promozione. Nel girone A (l’unico a 17 squadre) si gioca la 6ª giornata di campionato. Con l’Intercomunale Monsummano che osserverà il turno di riposo, per Lampo Meridien, Larcianese e Casalguidi è già tempo di tornare in campo per quello che è un vero tour de force: tre partite in una settimana.

Dopo la bella e vincente prestazione di domenica contro il San Marco Avenza, la Lampo Meridien cerca altri tre punti contro la Pontremolese per mantenere la vetta della classifica, attualmente in coabitazione con Viaccia e San Piero a Sieve. La squadra di Montagnolo torna a giocare allo stadio dei Giardinetti in un turno ostico, contro un avversario come la Pontremolese che, alla luce del turno di riposo osservato domenica, arriverà a Lamporecchio con molte più energie. Nella Lampo Meridien permangono tutte le assenze lamentate domenica scorsa: out Maiorana, Aquilante, Fanani, Pirone e Chianese.

Sempre alle 15.30 sfida molto attesa è quella fra Casalguidi e Larcianese. Per i viola di mister Cerasa, dopo il pareggio con il Maliseti Seano, l’obiettivo è quello di vincere a tutti i costi per allontanare lo spettro della zona playout. Il mister del Casalguidi è Marco Benesperi che, fino al novembre 2021, è stato l’allenatore proprio della Larcianese ed in passato anche giocatore viola. Il Casalguidi dal canto suo cerca riscatto dopo il ko dell’ultimo turno contro il Settimello.

Questo il programma completo della 6ª giornata del girone A con le designazioni arbitrali: Casalguidi-Larcianese (arbitro Poggianti di Livorno), Castelnuovo G.-San Marco Avenza (Noto di Pisa), Lampo Meridien-Pontremolese (Biagini di Lucca), Luco-Settimello (Scarabelli di Firenze),Maliseti Seano-A.G. Dicomano (Nafra del Valdarno), Pietrasanta-Pieve Fosciana (Bagni di Prato), Viaccia-Real Cerretese ore 20.45 (Costantini di Livorno), Viareggio-S.Piero a Sieve (Pisaneschi di Pistoia).

Massimo Mancini