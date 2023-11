La Larcianese è in forma: ora vince e convince

Nelle ultime quattro giornate di campionato la Larcianese è in netta ripresa. Lo dimostrano i risultati positivi e il bel gioco espresso. La sconfitta per cinque reti a due subita sul campo del Casalguidi, che rischiò di aprire una crisi tecnica, è ormai un lontano ricordo. Da allora nelle quattro giornate disputate la squadra allenata da Maurizio Cerasa ha conquistato otto punti, frutto di due vittorie e due pareggi, uno dei quali guadagnato su campo della capolista Viareggio. Adesso la Larcianese si è allontanata dalla zona della bassa classifica e guarda con maggiore tranquillità e serenità alle prossime gare di campionato. Contro il Pieve a Fosciana alla squadra viola è bastato un ottimo primo tempo per conquistare l’intera posta in palio. La Larcianese ha disputato un’ottima partita. Ha di dominato gli avversari e quasi mai ha rischiato di subire un gol. E dire che la vigila dell’incontro non era stata per niente tranquilla. Si parlava di un Pieve a Fosciana in netta ripresa dopo il pareggio conseguito contro la capolista San Piero a Sieve. Inoltre, mister Cerasa non poteva contare su un uomo di esperienza e di valore del calibro di Guarisa, fermo per infortunio. A togliere ogni paura nell’ambiente ci hanno pensato prima Pini e poi Biagioni (il tiro deviato in porta da un difensore ospite) con due reti che hanno messo al sicuro il risultato ed evitato qualsiasi spiacevole sorpresa, ma anzi garantendo un risultato positivo che ha fatto davvero bene a tutto l’ambiente viola. Al triplice fischio finale grande soddisfazione tra i giocatori e i dirigenti della Larcianese per un successo meritato che non era per niente scontato.

Nel prossimo turno di campionato la squadra di mister Cerasa avrà un altro importante esame da superare, dovendo giocare in trasferta sul campo della capolista San Piero a Sieve. Una gara che dirà molto sulle ambizioni future di questa squadra.

Massimo Mancini