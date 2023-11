La Lampo Meridien vola: "E ora rimaniamo lassù"

L’undicesima è stata una giornata positiva per la Lampo Meridien che, sconfiggendo per 1-0 il Casalguidi, si è portata con diciannove punti al quarto posto della classifica del girone A di Promozione, a due lunghezze dalla capolista Viareggio. La soddisfazione per un nuovo risultato positivo della Lampo Meridien emerge dalle parole del tecnico Federico Montagnolo: "Abbiamo vinto una gara importante, contro una formazione ostica, forte che merita la posizione di alta classifica che ha. Sono contento della prova dei miei ragazzi, soprattutto quella espressa nel primo tempo, quando oltre a segnare la rete della vittoria, siamo riusciti a controllare bene la gara e ad andare vicini al raddoppio. Nella ripresa, soprattutto nella parte finale, pur giocando in superiorità noumenica, abbiamo un po’ sofferto la pressione offensiva del Casalguidi che cercava il pareggio. Non abbiamo mai rischiato niente sottoporta, ma nel calcio piò bastare un singolo episodio sfortunato per pregiudicare il risultato della partita. Ho chiesto ai gazzi di sapere gestire meglio e positivamente certi momenti della gara per evitare brutte sorprese".

"La squadra sta crescendo - continua Montagnolo - sotto l’aspetto agonistico, tattico e del gioco espresso. Ci stiamo allenando bene e fra poco tempo dovrebbero tornare a disposizione i giocatori infortunati. Per quanto riguarda la classifica, è ancora presto per potersi sbilanciare. Nel giro di pochi punti sono racchiuse diverse squadre. È un campionato equilibrato, difficile, con la presenza di squadre forti e attrezzate. Sono chiaramente soddisfatto della posizione di classifica che la squadra ha e l’impegno nostro sarà massimo per cercare di rimanere in alta quota".

Contento del momento della Lampo Meridien anche il presidente Elio Rinaldi: "Ho fiducia in questa squadra e sono soddisfatto dell’ottimo lavoro svolto da Montagnolo. Presto avremo la rosa al completo con i rientri di Benedetti, Aquilante e Lavorini".

Massimo Mancini