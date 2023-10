La Gema sfida Salerno. Mastrangelo presente

La Gema Montecatini è attesa dal primo round di un back to back in terra campana che per chilometraggio regge il confronto con quelli a cui sono abituati i giocatori dell’NBA. Doppia trasferta prima a Salerno, con palla a due questo pomeriggio alle 18, poi a Caserta domenica prossima sempre alle 18, per un totale di quasi duemila chilometri in nemmeno una settimana, con in mezzo il non trascurabile impegno al PalaTerme contro la Libertas Livorno nel turno infrasettimanale. Un tour de force che, se visto nell’insieme, prosciuga energie al solo pensiero di doverlo affrontare. Quindi meglio pensare solo alla Virtus Arechi, inquadrata così da coach Marco Del Re: "Salerno probabilmente era stata considerata da qualche addetto ai lavori fra le squadre meno attrezzate, ma a mio avviso è impossibile definirla così dal momento che nel roster ha giocatori come Spizzichini, Matrone e Staselis, straniero che hanno preso dalla Serie C Gold ma che ha grandi qualità – analizza Del Re –. A questi si aggiunge un gruppo di giocatori giovani con tanti punti nelle mani, su tutti Kekovic e Acunzo, un quattro versatile che gioca sia fronte che spalle a canestro. Salerno è una squadra che gioca a viso aperto, che ha buon ritmo a livello offensivo e che segna quasi 80 punti di media a partita, noi andiamo ad affrontarla per provare a sfatare il tabù della vittoria in trasferta che ancora non è arrivata". E la Gema ci andrà con un Nicola Mastrangelo in più: il numero 11 è reduce da una settimana completa di allenamenti, circostanza che non avveniva da più di un mese, ed è pronto a riprendersi il suo posto nello starting five, anche se Del Re predica calma: "Mastrangelo è ancora lontano dalla forma ideale, ma è importante averlo di nuovo con noi. Avrà bisogno comunque di tempo sia a livello personale per prendere nuovamente confidenza con il ritmo partita, sia di integrarsi tatticamente nei nostri schemi e questo potrà farlo solo giocando insieme coi compagni".

Filippo Palazzoni