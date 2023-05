La Gema a Pavia per completare l’opera

La più convincente prova in trasferta della stagione la Gema l’ha sfoderata nel momento più importante. Al PalaRavizza di Pavia, dove i padroni di casa della Riso Scotti avevano perso solo quattro partite in tutta la stagione, i leoni termali dominano gara-3 dalla palla a due fino al gong finale e si portano a una sola vittoria dall’accesso in Serie B Nazionale. Gli uomini di coach Angelucci, forse anche in maniera un po’ inaspettata viste le difficoltà mostrate nei primi due capitoli della serie , sfoderano una prestazione senza sbavature e irretiscono un avversario che a tratti è sembrato frastornato dallo strapotere Gema. I venti punti di scarto e i cinque giocatori mandati in doppia cifra di punti ben raccontano quanto Montecatini si sia meritata il punto del 2-1: "E’ stata una di quelle prestazioni che un allenatore vorrebbe vedere tutte le settimane – commenta un sorridente Angelucci al termine di gara-3 – E’ arrivata in un momento fondamentale e va bene così. Spero che quello che è successo stasera ci possa servire da lezione e che ci convinca del fatto che possiamo fare la differenza anche dal punto di vista difensivo. Le percentuali altissime in attacco sono una conseguenza dell’atteggiamento che abbiamo avuto a difesa del nostro canestro: abbiamo messo grande fisicità e contestato ogni loro tiro, rendendo difficilissimo qualsiasi tipo di conclusione, abbiamo lottato a rimbalzo e speso anche diversi falli, segno che la squadra ha messo in campo grande energia e tanta tanta grinta". E quando si parla di grinta, di "garra", impossibile non citare capitan Fernando Marengo, che ha voluto fare pubblicamente un plauso ai suoi compagni: "Fin dal riscaldamento ho visto che le facce erano quelle giuste. Abbiamo sempre avuto la partita in mano, siamo stati bravi. Ora però pensiamo a recuperare le energie perché non è ancora finita". Già, ci sarebbe da completare l’opera in una gara-4 che si preannuncia più che mai complicata, perché si gioca nuovamente al PalaRavizza, alle 18, ma anche perché Pavia è un animale ferito ma non ancora abbattuto."Per ripetersi – confessa il tecnico rossoblù – servirà la stessa concentrazione mista a spensieratezza che avevo chiesto ai ragazzi prima della partita di venerdì".

Filippo Palazzoni