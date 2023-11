La Fabo si arrende all’energia di Piombino

SOLBAT PIOMBINO

91

FABO MONTECATINI

81

SOLBAT PIOMBINO: Cappelletti 6, Piccone 19, Turel 19, Okiljievic 15, Berra 14, Longo 9, Almansi 9, D’Antonio, Sparapani ne, Biagetti ne, Spagli ne, Azzaro ne. All.: Cagnazzo.

FABO MONTECATINI: Benites 9, Chiera 6, Natali 16, Arrigoni 11, Sgobba 21, Carpanzano 4, Lorenzetti 7, Giancarli 3, Dell’Uomo 4, Longo, Lorenzi ne, Rattazzi ne. All.: Barsotti.

Arbitri: Luchi e Melai.

Parziali: 26-18, 46-42, 70-58.

La fatal Piombino è ancora lì, un anno dopo: il PalaTenda si conferma maledetto per la Fabo Herons Montecatini, che in riva al Mar Tirreno rimedia un’altra sconfitta per 91-81 e viene agganciata in vetta al Girone A di Serie B Nazionale da Pielle, Avellino e Brianza.

La cronaca. E dire che l’inizio era stato promettente: i Barsotti boys nei primi due possessi sprintano sulo 0-4 riuscendo a non far tirare Piombino. Quando il tiro però se lo prende Piccone la tripla arriva puntuale. Natali ripaga i tirrenici con la stessa moneta e spinge gli Herons, ma la Solbat dopo un inizio complicato trova il modo di correre in attacco come piace a lei e piazza un parziale di 6-1, mettendo il naso avanti. Arrigoni impatta dalla lunetta ma le percentuali a cronometro fermo di Montecatini nel primo quarto sono tutt’altro che accettabili, così i locali ne approfittano: le giocate di Longo e Piccone valgono 5 punti complessivi, ai quali se ne sommano altri 3 ai liberi per il 21-13 Piombino. Dell’Uomo slalomeggia per il 21-15 ma Longo spara ancora da tre punti e costringe Barsotti a parlarci su. Mossa che sembra funzionare perché a cavallo dei primi due quarti i termali riescono a rosicchiare qualche punto, riportandosi a due possessi di distanza, prima che un’altra bomba di uno scatenato Longo faccia nuovamente sprofondare gli Herons. Come se non bastasse si accende anche Turel: altra tripla e passaggio dietro la schiena per il jumper di Berra. La Fabo scivola anche a -13 prima che Benites la rianimi con 5 punti filati. Almansi ricaccia indietro i rossoblù con la tripla del +7 dopo che Montecatini si era silenziosamente rifatta sotto. Benites però è on fire e limita i danni praticamente da solo prima dell’intervallo.

Il primo canestro del terzo quarto arriva dopo quasi tre minuti: lo firma Chiera, ma è un fuoco di paglia. La situazione si complica velocemente: per tentare di fermare un Piccone incontenibile Arrigoni e Lorenzetti spendono il terzo fallo vengono richiamati in panchina, dai liberi che ne scaturiscono Piombino incrementa il divario fino al +12, bissando il +13 di massimo vantaggio (77-64) ad inizio quarto periodo. Con la forza della disperazione gli Herons piazzano un parziale di 2-13 che ribalta totalmente l’inerzia della gara. Natali e compagni sbagliano due volte il tiro del sorpasso e la partita gira, perché sul più bello la banda-Barsotti si perde, Piombino riesce a ricompattarsi e grazie ai liberi scava un nuovo divario, stavolta decisivo.

Filippo Palazzoni