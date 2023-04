La Fabo non si ferma più, sono dodici di fila

SANGIORGESE

84

FABO HERONS

89

LTC GROUP SANGIORGESE: Cappelletti 7, Testa 23, Biancotto 6, Bianchi 14, Toso 6, Bloise 5, Bertocco 12, Pesenato 6, Airaghi 5, Cassinerio, Mana ne, Cardani ne. All. Roncari.

FABO HERONS: Giancarli 3, Carpanzano 13, Chiera 18, Natali 12, Arrigoni 12, Dell’Uomo 8, Lorenzetti 10, Bechi 8, Giannini 5, Nnabuife, Torrigiani ne, Cei ne. All. Barsotti.

Arbitri: Berger e Lilli.

Parziali: 25-20, 46-43, 63-65.

SAN GIORGIO SU LEGNANO – La Fabo Herons scrive 89 punti sul campo della LTC Sangiorgese, dove in media se ne segnano 60 a partita, e per Pasqua si regala la dodicesima vittoria consecutiva in campionato. I movimenti di Carpanzano e Chiera in avvio fanno soffrire la difesa locale, abile però a mandare a vuoto l’attacco rossoblù nei successivi tre possessi. Il gioco da quattro di Biancotto vale il 10-5 LTC, che sembra più reattiva e trova punti importanti da Toso e Bloise, flirtando con la doppia cifra di vantaggio. Gli ospiti reagiscono piazzando un contro-break di 6-2 che li riavvicina allo scoccare del primo riposo corto (25-20), dal quale Chiera esce indemoniato, piazzando due bombe che riportano avanti gli Herons. E’ un botta e risposta senza soluzioni di continuità: Testa e Bertocco però restano due rebus insolvibili per la difesa termale, così la Fabo scivola nuovamente a -5 (39-34). Giannini indovina la tripla che riporta sotto Montecatini e le ultime schermaglie del primo tempo non spostano nulla: all’intervallo lungo è 46-43. Nel terzo periodo le difese sembrano decisamente più efficaci, quella lombarda si perde due volte Arrigoni e Chiera ma i continui viaggi in lunetta permettono ai "draghi" di stare sempre un passo avanti. Gli infortuni di Toso e Biancotto cambiano le carte in tavola, il duo calabrese Dell’Uomo-Carpanzano ne approfitta per trascinare gli "aironi", che nell’ultimo quarto dimostrano di averne di più, volando sul +6 prima e sul +10 poi con il centro del 72-82 a firma Lorenzetti. Non è finita, perché le bombe di Testa e Bianchi tengono tutto aperto, quella di Natali però è la condanna definitiva.

Filippo Palazzoni