La Fabo a Orzinuovi per fare la storia

Qui si fa la storia. A partire da questo pomeriggio alle 18 al PalaBertocchi di Orzinuovi la Montecatini Terme cestistica torna a disputare una gara di playoff per la Serie A2 precisamente dal maggio del 2018 ed esattamente come cinque anni fa, quando il tabellone riservò all’allora MontecatiniTerme Basketball la Baltur Cento, l’avversario è di quelli tosti: Orzinuovi è una squadra costruita per compiere il salto in Serie A2 e i bresciani fin qui hanno tenuto un andamento perfettamente in linea con l’obiettivo, prendendosi Supercoppa e Coppa Italia di categoria, e chiudendo al primo posto il proprio girone con un record di 25 vittorie e 5 sconfitte. Tosta però si è dimostrata anche la Fabo Herons di coach Federico Barsotti (foto), che nel girone di ritorno ha fatto meglio di qualunque altra formazione della categoria e che dopo aver compiuto il clamoroso ribaltone in ottica playoff ora staziona nella condizione psicologica ideale per affrontare partite del genere, ovvero quella in cui viaggi sulle ali dell’entusiasmo e la pressione è tutta sulle spalle del tuo avversario. La formula (serie al meglio delle cinque partite) e il vantaggio del fattore campo vedono Orzinuovi ovviamente favorita, ma la sensazione che questo possa essere un confronto meno a senso unico di quanto potrebbe sembrare, c’è: "Affrontiamo una formazione che fin qui ha vinto quasi il novanta percento della gare che ha disputato – sottolinea il tecnico degli Herons – Non nego che noi stiamo bene, e ci avviciniamo a questo appuntamento con grande fiducia nei nostri mezzi".

Filippo Palazzoni