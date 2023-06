La carica dei 250 a Borgo a Buggiano

Il centro di Borgo a Buggiano per un giorno invaso dai giovanissimi del pedale. Una grande festa presenti 257 concorrenti dai 7 ai 12 anni di 38 società, il Meeting Regionale per le prove su strada organizzato dall’Ocip da 11 anni ha ricordato Franco Ballerini. La manifestazione iniziata al mattino si è conclusa nel pomeriggio, con ritrovo presso la Pubblica Assistenza, mentre partenza ed arrivo erano in Corso Indipendenza. Il circuito teatro di questo festival del pedale era di circa un chilometro e tra le società al primo posto Donoratico che è riuscita a prevale di un soffio nei confronti del Team Valdinievole, mentre San Miniato-S.Croce e Pol. Albergo sono terminati un po’ più distanti. Classifica societa’: 1) U.C. Donoratico punti 326; 2)Team Valdinievole 314; 3)San Miniato-S.Croce 299; 4)Pol. Albergo 297; 5)Vaianom Bike 255; seguono Coltano Grube, Olimpia Valdarnese, Fosco Bessi, Montecarlo Ciclismno. Nelle varie batterie hanno prevalso Francesco Berton (Team Valdinivole) nella G1 davanti a Baldini e Franzese, mentre per l’alto numero degli iscritti sono occorse due gare nella G2 con vittorie per Martino Brandini (Pol. Albergo Oliveto) su Pisano e Bellucci e di Tommaso Coradeschi (Pol. Albergo che ha preceduto Brucini e Parri. Nella G3 (9 anni) anche qui doppia batteria con il successo di Lorenzo Milani (Vaiano Bike) nei confronti di Conti e Picariello, e di Elia Simi (Pol. Albergo) che ha avuto ragione di Borri e Pistelli. Nella categoria G4 affermazione di David Gentili (Gastone Nencini) su Ciucci e Berti, mentre i due vincitori nella G5 sono risultati Gabriele Simi (Montecarlo Ciclismo) con posti d’onore per Francesconi e Rayadi e Diego Della Polla (S.Miniato-S.Croce) nei confronti di Meniconi e Cavallini. In fine la G6 (12 anni) con successi di Francesco Martinelli (Team Valdinievole) davanti a Prestigiacomo e Sichi, e di Tommaso Marini (Coltano Grube) su Turini e Boretti. Fra le vincitrici delle sei batterie femminili anche Chiara Conforti (Team Valdinievole).

Antonio Mannori