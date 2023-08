Kenko karate, un grande successo

A grande richiesta, torna il corso di Kenko karate. Lunedì 4 settembre alla palestra My Well di Margine Coperta Traversagna, chi vorrà potrà praticare questa disciplina che rappresenta una via di mezzo fra tradizione e contemporaneità: si insegna il karate attuale, tenendo però presenti i principi dell’originale di Okinawa, che lo porta a essere un ottimo sistema di autodifesa, oltre a sviluppare tutte le caratteristiche e abilità fisiche del karate moderno. Il corso, tenuto dai maestri Andrea Pagni e Sergio Mori, si svolgerà il lunedì e il mercoledì. I due maestri sono affiliati al gruppo Msp-Gski guidato dal maestro Manuel Bruno e sono seguiti personalmente per gli aggiornamenti tecnici dal maestro Shojun Sugiyama, presidente per l’Italia della Nippon Karate Do Shotokan Dojin Kai, il cui maestro Matsumoto fu allievo diretto del maestro Gichin Funakoshi (fondatore dello stile Shotokan).

"Ricominceremo il 4 settembre, prima del previsto, vista l’insistenza dei nostri allievi di voler ritornare quanto prima nel dojo", fa sapere Andrea Pagni. Gianluca Barni