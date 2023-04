Juniores, Pescia perde ma è salvo

La situazione per alcune delle squadre Juniores, presenti nel girone C del campionato regionale, ora è preoccupante, tranne che per il Pescia che, nonostante la sconfitta per 2-0 subita in casa del Castelnuovo Garfagnana, è salvo e non rischia di andare giù. Non si può dire invece lo stesso per Intercomunale Monsummano, Larcianese e Montecatini, che sono a ridosso della zona calda della classifica. Il 2-2 centrato col Lido Camaiore, che ha visto anche le due reti di Gori, permette agli amaranto di salire a quota 34 punti, e di giocarsi poi il tutto per tutto nelle ultime due gare in programma. Col 5-2 subito col Camaiore, rischia adesso la Larcianese, che ha un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. I due gol di Del Sarto permettono ai termali di battere la Don Bosco Fossone, e di fare un grosso balzo in avanti verso la salvezza.