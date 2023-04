Juniores nel penultimo turno

Il girone C degli juniores regionali scende in campo nel weekend per il penultimo turno. Quasi tutte le squadre locali si giocano una grossa fetta di salvezza. Di sicuro la più grossa è del Monsummano, che fa visita al Castelnuovo Garfagnana in piena lotta per non andare giù. I monsummanesi devono fare bottino pieno. Anche Larcianese e Montecatini devono raccogliere il maggior numero di punti. I viola ci provano col Capostrada Belvedere; i termali contro l’ostico Lido Camaiore. Il Pescia, oramai salvo, riceve la capolista San Giuliano. In campo anche gli Allievi B di Merito del Margine Coperta che sfidano la Sestese, con cui persero 1-0 all’andata. I Giovanissimi Elite del Margine Coperta giocano l’ultimo incontro col Venturina con l’obbligo di vincere. E’ derby tra MontecatiniMurialdo e Giovani Via Nova.