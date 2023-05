Juniores della Larcianese, cambio in panchina Il nuovo allenatore è Francesco Palmesano

Novità in casa della Larcianese. Per quanto riguarda la formazione juniores regionale, per la prossima stagione la guida tecnica è stata affidata a Francesco Palmesano. Il mister proviene sempre dalla squadra Juniores Regionali del Quarrata Olimpia, dove ha ottenuto buonissimi risultati negli anni in cui appunto ha guidato le squadre giovanili della Società giallorossa. Insieme a lui arriva a Larciano il suo stretto e fidato collaboratore Stefano Campioni.

Nei giorni scorsi invece eranno arrivate le conferme, prima del tecnico della prima squadra Maurizio Cerasa e poi di alcuni giocatori. A cominciare da Andrea Guarisa, arrivato a Larciano nell’estate 2019. Anche il compagno di reparto Filippo Ferraro, classe 2001, resterà alla Larcianese, dove era arrivato a dicembre 2021. Punto fermo del comparto difensivo sarà ancora Thomas Porciani, classe 2000, che si appresterà a disputare la settima stagione in maglia viola. Infine nelle "quote", resterà ’esterno destro Davide Iannello.