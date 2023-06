Jolly Racing Team, doppia vittoria al San Marino Rally e a Firenze

É doppia vittoria per Jolly Racing Team. La scuderia pistoiese – impegnata al San Marino Rally ed al Rally di Reggello Città di Firenze - ha festeggiato con Gianandrea Pisani la sua quarta vittoria nel confronto valido per il Campionato Italiano Rally 2 Ruote Motrici. Il portacolori del sodalizio di Larciano ha conquistato la quarta vittoria in campionato sulla Peugeot 208 Rally4 "gommata" Michelin di Laserprom 015, esemplare condiviso con Andrea Colapietro. Una performance concreta, quella di Pisani, capitalizzata al massimo visto il coefficiente maggiorato previsto dall’appuntamento tricolore, espresso sulle strade della Repubblica di San Marino ed archiviato in sedicesima posizione assoluta. In dodicesima piazza, al volante della Skoda Fabia Rally2 di Pavel Group, ha terminato Luca Panzani. Il driver, affiancato da Francesco Pinelli, ha regalato continuità di risultati alla sua stagione, confermando le ottime sensazioni destate in occasione della manche inaugurale del Campionato Italiano Rally Terra, sulle strade della Val d’Orcia. Amaro ritiro per Simone Baroncelli, uscito di strada sulla terza prova speciale quando – con la Peugeot 208 Rally4 del team GF Racing – si trovava in quarta posizione di classe. Per il pilota di Montale, si interrompe un "filotto" di risultati di ampio spessore, condivisi con Simone Brachi, chiamato al ruolo di copilota. Un weekend esaltante per Jolly Racing Team, vincitrice nel confronto scuderie del Rally di Reggello – Città di Firenze. Ad elevarsi sul terzo gradino del podio è stato Roberto Tucci, sulla Skoda Fabia Rally2 Evo di MM Motorsport. Assistito alle note da Sauro Farnocchia, il pilota di Venturina ha reagito con fermezza ad un testacoda accusato sulla seconda prova speciale conquistando il terzo podio stagionale. In quinta posizione assoluta hanno concluso Marco Ramacciotti e Filippo Caturegli, con il pilota che ha conquistato il miglior risultato in carriera sulla Skoda Fabia Rally2, vettura posta al centro della sua programmazione sportiva. Vittoria di classe S1600 per Leonardo Santoni e Andrea Scarpelli, tornati sulla Renault Clio di Laserprom 015 dopo l’ottima performance al Rally della Marca. Grande spettacolo e riscontri in linea con le aspettative per Sandro Incerpi, al volante della Peugeot 106 Kit condivisa con Massimo Cesaretti. A garantire il successo di classe N2 sono stati Roberto Vannini e Davide Monticelli, su Peugeot 106 mentre, nel confronto di classe Rally4R2, Mirco Bigogna e David Bertolotti hanno conquistato la seconda piazza, su Peugeot 208 R2, vettura che visto salire sul secondo gradino del podio femminile Chiara Galli e Tania Bernardi.

Dalla Toscana alla Lettonia, ambientazione della manche di Campionato Europeo Rally: Luca Guglielmetti, copilota portacolori di Jolly Racing Team, ha concluso il Rallye Liepaja condividendo con Roberto Daprà la settima posizione nella categoria Junior, sulla Peugeot 208 Rally4.