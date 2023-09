Italia ko con il Canada e ora spalle al muro

TENNIS

Galarneau e Diallo, chi erano costoro? Ora lo sappiamo: le riserve del Canada capaci di battere le nostre, per altro molto più referenziate e senza la capacità di convertire sul campo l’energia del pubblico di casa.

Fascino e trappole della Davis. Nella prima giornata del girone per l’Italtennis a Bologna, i due Lorenzo non portano a casa neanche un set. Sonego cede 6-7, 4-6 al numero 200 del mondo, Galarneau appunto, che sinora non ha mai vinto un match nel circuito Atp. Mentre Musetti (nella foto), punta della squadra azzurra dopo i forfait di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, non riesce nemmeno a racimolare una palla break e finisce 5-7, 4-6 con Diallo, numero 158 al mondo e mai nei primi 120 in carriera.

Un esordio molto simile a un incubo per gli azzurri, che temevano molto di più il Cile di un Canada campione in carica, ma arrivato senza la stella Auger-Aliassime e con Shapovalov a Bologna soLo per onor di firma per via del ginocchio che lo tormenta dopo Wimbledon.

Sonny & Muso non hanno sinora fatto sfracelli in questo 2023, ma il loro spessore di giocatori, sancito anche dalla classifica, lasciava sperare in un debutto ben diverso. Anche considerando l’esperienza già maturata in Davis da entrambi, con tanto di prestazioni da appuntarsi sul petto in passato. Esulta invece un Canada giosamente impertinente con le sue seconde linee, quasi terze. E’ stato soprattutto Diallo a stupire: il gigante nordamericano ha messo in mostra un servizio di prim’ordine, con una prima che non dava scampo e una seconda solidissima. Nemmeno l’estro di Musetti ha potuto nulla.

In serata, il doppo inedito Bolelli-Arnaldi ko al tie-break del terzo set contro Galarneau e Pospisil.

Domani affrontiamo il Cile, con Jarry e Garin a rappresentare molto più di uno spaurachio, se noi siamo questi. Inutile dire che capitan Volandri debba sottoporre il team a una terapia di gruppo, ma anche d’urto.