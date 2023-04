Inseguendo il sogno nazionale Upv under 16, oggi gara decisiva

Una squadra, una favola. La sta scrivendo l’Under 16 dell’Upv Buggiano, formazione allenata da Beatrice Beconi e sponsorizzata Caffè Gran Crema. La compagine giovanile della società presieduta da Leandro Landi ha vinto in rimonta, 3-1 (25-27, 25-19, 25-21, 25-21 i parziali), contro l’Invicta Grosseto portandosi a 14 punti in classifica e guadagnandosi la possibilità di giocarsi l’accesso allo spareggio per la fase nazionale oggi o a Siena (dalle 17.30 in casa del Cus Siena). Superba la prestazione delle giovani pallavoliste borghigiane che, al cospetto di un rivale temibile come quello grossetano, vanno sotto, ma ribaltano il punteggio ottenendo la quinta vittoria in 6 partite. Una gara di cuore e orgoglio delle nostre portacolori, che contro la coriacea équipe diretta da Ausanio non si sono deconcentrate, mantenendo nelle loro mani il proprio destino. Coach Beconi ha schierato inizialmente Maceo-Grossi in diagonale, Di Cicco e Bagni di banda, Arabelli e Savioli centrali, Sturlini e Rapagnetta quale coppia di liberi. Dopo una partenza "sprecona" (Buggiano ha avuto tre set point nel primo parziale, gettandoli alle ortiche), le valdinievoline si sono fatte più attente e precise, riuscendo infine a prevalere. Ora a Siena possono ultimare la pagina più bella.

Gianluca Barni