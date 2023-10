In attacco c'è Bocalon: Avanti con il 3-5-2? Calcio - Aglianese in trasferta sul campo del Fanfulla

Dopo quattro sconfitte consecutive l’Aglianese ha l’imperativo di fare punti nella trasferta sul campo del Fanfulla. È la seconda partita con Francesco Baiano in panchina e la svolta nei risultati non è più rimandabile per una formazione partita con grandi ambizioni che si ritrova all’ultimo posto in classifica dopo cinque giornate, con soli tre punti. "Stiamo lavorando per cambiare il trend – dice l’allenatore in seconda Stefano Pieri –. Affrontiamo una squadra che sta bene, ma dobbiamo pensare a portare punti a casa con uno spirito diverso". Baiano, che non sarà in panchina per una squalifica dell’anno scorso che scadrà il 25 ottobre, ha già introdotto dei cambiamenti nella scorsa partita, persa per 0-1 contro il Santangelo, passando dal 4-3-3 al 3-5-2. Uno dei temi della vigilia è proprio quello tattico, perché si vedrà oggi se Baiano andrà avanti con la difesa a tre o se invece, con il ritorno del centravanti Bocalon dalla squalifica e di Gabbianelli (quest’ultimo però non dato per sicuro) dall’infortunio, verrà di nuovo cambiato assetto alla squadra. "Sul cambio di modulo ci stiamo pensando – afferma Stefano Pieri - ma la cosa più importante non è cambiare modulo ma trovare una quadratura e un equilibrio".

Che l’equilibrio e la compattezza fossero tra i primi obiettivi di Baiano lo si è già visto nella partita col Santangelo e si può dire che, a parte alcune sbavature di troppo in fase difensiva, siano stati raggiunti. Ed è certo che resteranno una costante richiesta del mister neroverde qualunque sia il modulo adottato. Molto dipenderà anche da come distribuire nella formazione titolare i giovani, le cosiddette quote, che è necessario schierare per regolamento.

A proposito di giovani, Pieri si è soffermato sul caso di Kevin Zumpano, difensore classe 2005 che domenica scorsa si è fatto espellere direttamente dalla panchina e si preso una squalifica senza nemmeno essere sceso in campo. "Deve capire che non sta più con i ragazzini – dice Pieri – ma deve confrontarsi con i più grandi, ha sbagliato, ha capito di aver fatto un errore, non si giustifica ma non gli mettiamo la croce addosso".

Il Fanfulla ha 7 punti in classifica, 4 in più dell’Aglianese, e viene da una vittoria in trasferta per 1 a 0 contro il Mezzolara. L’Aglianese deve almeno muovere la classifica e possibilmente tornare alla vittoria per intraprendere quella risalita che è negli auspici della società. Dall’esito di questa e delle prossime partite dipenderanno anche le scelte della società nella prossima finestra di mercato. L’arrivo di Baiano ha già portato a due acquisti, il portiere Marone e il regista Grilli ed è di due giorni fa l’annuncio dell’arrivo in neroverde di un altro portiere, Stefano Aiolfi, classe 1997, proveniente dal Crema.

Giacomo Bini