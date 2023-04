Impresa del Delfino Pescia: batte Fucecchio e raggiunge i play-off

Il sorpasso all’ultima curva. La Delfino Pescia compie l’impresa del campionato di serie C, battendo 3-2 (33-31, 26-24, 20-25, 16-25, 17-15) FucecchioLupi Santa Croce: con questa vittoria da 2 punti, raggiunge il terzo posto con 43 punti, tanti quanti quelli messi assieme dalla rivale, ma qualificandosi ai playoff per miglior quoziente-set. Un successo, quello conquistato sul campo di Alberghi, che fa dire al tecnico Alessandro Bigicchi "una serata come questa resterà nel cuore e nella mente di ognuno di noi, specie delle giocatrici: un pezzettino di esperienza, di coesione e crescita, che servirà loro nello sport e nella vita. Chi ha avuto la fortuna di viverla, se le porterà sempre nel suo cassetto personale". L’allenatore d’origine pisana è logicamente al settimo cielo. "È stata ‘la gara delle gare’: le attese si sono rivelate giuste. Partita combattuta, con i primi due ben sprintati da noi; poi abbiamo accusato un calo fisico, innescato da un errore arbitrale. Ci siamo disuniti, finendo col perdere il quarto set. Il tie-break è stato giocato palla a palla e alla fine siamo stati bravi a dare la zampata. Si tratta di una rimonta incredibile, visto che a 6 giornate dal termine della regular season eravamo 6 punti sotto. Questi playoff sono un traguardo eccezionale, che conferma la qualità della squadra".

Gianluca Barni