Il volo della Fabo Herons. Un primato atteso 20 anni

Per ritrovare la Montecatini Terme del basket al comando solitario di un campionato di Serie B occorre tornare indietro fino all’anno 2003: la guerra in Iraq, parallela a quella in Afghanistan, era appena cominciata, Michael Jordan si apprestava a concludere la sua ultima stagione da giocatore professionista in NBA e l’RB Montecatini, guidata da Marco Calvani in panchina e dall’estro di Valerio Spinelli sul parquet, concludeva al primo posto la stagione regolare in Serie B1 20022003, preludio ad una post-season coronata dalla promozione in Legadue da parte dei rossoblù. Non è dato sapere ad oggi se l’epilogo sarà lo stesso, ma a vent’anni esatti di distanza c’è una formazione cestistica montecatinese davanti a tutti nel neonato campionato di Serie B Nazionale, per certi versi molto simile alla B1 di allora: è la Fabo Herons Montecatini, che nelle prime cinque giornate del torneo ha raccolto 8 punti sui 10 disponibili e guida la graduatoria davanti ad un gruppone di nove squadre appaiate a quota 6 punti.

Il primato degli Herons di coach Federico Barsotti parte da lontano, dall’ossatura di una squadra lasciata praticamente intatta rispetto alla scorsa stagione, nella quale dopo un inizio complicato si era riusciti a trovare la quadra con l’inserimento di Adrian Chiera e Marco Arrigoni, determinanti nella rimonta che ha condotto gli Aironi al quarto posto. La conoscenza del “sistema Barsotti“ da parte non solo della vecchia guardia, ma anche dei pochi nuovi innesti (Benites è praticamente una creatura dell’allenatore ex San Miniato, mentre Sgobba aveva già incrociato il suo attuale coach nei primi anni della sua carriera senior) ha sicuramente aiutato a superare tutti i contrattempi incontrati dalla Fabo in questi primi due mesi di cammino alla ricerca della miglior condizione fisica possibile, fondamentale per praticare al meglio il credo barsottiano.

Filippo Palazzoni