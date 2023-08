Il "Toscana" al Castello Oggi ultima tappa del Giro

Il cammino del 27° Giro della Toscana-Memorial Michela Fanini lungo le province di Firenze, Pistoia e Lucca, si conclude oggi pomeriggio in Valdinievole sull’inedito traguardo di Montecatini Alto. Sarà un finale scoppiettante in quanto tutto può succedere con l’arrivo in salita dopo una tappa insidiosa e con le atlete divise da distacchi minimi nella classifica generale. Una gara dunque sempre interessante, aperta ad ogni soluzione da seguire fino all’ultimo metro. Montecatini Alto ha preparato in grande il finale della gara internazionale a tappe nel ricordo di Michela Fanini. Dopo il cronoprologo sulle infuocate pietre del centro storico di Campi Bisenzio con 41 gradi, cronoprologo, dopo lo scintillante finale in salita nella frazione da Quarrata a Serravalle nel ricordo di Franco Ballerini, e dopo la terza tappa di ieri a Segromigno in Piano, l’atto conclusivo da Lucca (qui ritrovo e via ufficioso) con partenza ufficiale da Capannori ed arrivo a Montecatini Alto. Sarà anche la tappa più lunga (129 km) con lo strappo delle Selvette da ripetere 3 volte nel comune di Capannori, quindi le strade della Valdinievole con la salita di Vico (anche in questo caso da ripetere per tre volte). Infine il gran finale con il prolungamento da Vico, sempre in leggera salita, che porterà le atlete fino allo striscione d’arrivo posto in via Veneto nel borgo medievale di Montecatini Alto a 290 metri d’altitudine. "Questa – dice il sindaco di Montecatini Terme Luca Baroncini – la consideriamo una soluzione sperimentale, dopo gli arrivi in città nel Viale Verdi, ma di sicuro effetto che potrebbe anche diventare definitiva in futuro. Il panorama e la cornice dove si svolgerà il finale dell’ultima tappa è a dir poco spettacolare. Un vero e proprio biglietto da visita per la città e tutta la Valdinievole. Noi consideriamo – ha concluso il sindaco - il ciclismo femminile in crescita esponenziale, come un veicolo di promozione del territorio e nelle tappe di avvicinamento al gran finale abbiamo avuto la conferma. Non è un segreto che stiamo puntando con grande determinazione al turismo bike friendly e alla mobilità sostenibile". L’arrivo è previsto tra le 15,40 e le 16.

Antonio Mannori