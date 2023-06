Il tiro a segno in piazza Stand a Uzzano e Versilia

Il Tiro a Segno di Pescia, al fine di attivare il progetto per la ricerca del talento, in questi due ultimi fine settimana, ha portato il tiro a segno in quelle piazze cittadine dove lo sport è l’attività principale delle relative manifestazioni, La prima in ordine di tempo è stata la festa dello sport a Lido di Camaiore, svoltasi agli impianti sportivi della ditta Pardini meglio conosciuto come l’eccellenza toscana "Pardini Armi". L’altro evento, dove lo sport e il volontariato erano di casa, ha avuto luogo presso il comune di Uzzano, la perfetta sinergia di radio Garage, ha fatto della Festa Paesana " Nottambula"un felice momento di aggregazione soprattutto a livello giovanile, coniugando musica, banchetti commerciali, cibo di strada e giochi di abilità. Due fine settimana all’insegna dello sport e del divertimento, con grande soddisfazione per coloro che hanno organizzato le due manifestazioni.

Il sindaco di Uzzano Dino Cordio si è detto soddisfatto di essere finalmente ripartito dopo la pandemia. La risposta qualitativa e quantitativa è andata oltre la soglia dell’eccellenza, lo hanno dimostrato gli stand che hanno occupato la grande piazza e le strade limitrofe, offrendo una vasta offerta sia di tipo commerciale che ricreativo, con numerosi giochi dove mettere alla prova le abilità del folto popolo dei visitatori. Come sempre grande attenzione lo ha riscosso lo stand del Tiro a Segno simulato con pistola laser, allestito dalla sezione del TSN di Pescia, ormai conosciutissima e attesa attrazione di ogni manifestazione che si svolge in Valdinievole. Qui si è svolta una vera e propria competizione dove i premi sono stati quelli che di solito si vincono alle gare vere. Quindi, coppe per tutti, messe in palio dalla locale sezione di Tiro a Segno e distribuite in ordine decrescente dal primo al terzo classificato della categoria "Open". Ha vinto la gara di tiro simulato Mauro Fagnani, seguito in ordine di classifica da Massimo Stramazza, terzo Roberto Bellandi. Prossimo appuntamento con il tiro simulato alla nottambula di San Piero il 1 Luglio.