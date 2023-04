Il Team Corratec in Francia e Belgio

Destinazione Francia e Belgio in questa settimana per il Team Corratec Montecatini, a caccia di risultati significativi. Primo impegno iniziato ieri e terminerà venerdì 7 aprile, il Région Pays de la Loire Tour, corsa a tappe francese che offre opportunità soprattutto a corridori veloci e abili, tenuto conto degli strappi disseminati lungo i percorsi. Un’altra parte del team ieri invece è stato impegnato in Belgio nella "Scheldeprijs", corsa conosciuta anche come "Mondiale dei Velocisti" alla quale sono presenti ben 10 team World Tour.