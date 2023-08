Il Ponte Buggianese in campo a Calcio Per Ripetere l'Ultimo Exploit

Importanza, impegno e coesione. Con queste tre parole si apre stagione 202324 del Ponte Buggianese, pronto a prender parte al prossimo campionato di Eccellenza Toscana. La squadra biancorossa si è ritrovata lunedì pomeriggio al "Banditori", per iniziare la preparazione atletica. Poco prima di iniziare l’allenamento, la squadra ha ricevuto il saluto del presidente Graziano Toci e del DS Attilio Sensi. Il presidente ha voluto rimarcare l’importante lavoro che i giocatori biancorossi devono svolgere quest’anno, ovvero quello di dare tutto e di comportarsi per bene in un campionato difficile e duro come quello d’Eccellenza, dove il Ponte spera magari di ripetere l’exploit dello scorso anno, che lo portò a chiudere l’annata al sesto posto. Il DS si è soffermato sullo spirito di coesione e di collaborazione che deve esserci tra tutti, per poter così raggiungere gli obiettivi basilari della società, che sono tra l’altro quelli di raggiungere una salvezza senza particolari patemi d’animo, e di lanciare anche qualche giovane, come è riuscita a fare l’anno scorso. Mister Gutili invece ha messo l’accento sulla parola impegno. Ha ricordato infatti ai ragazzi che solo lavorando duro e per bene, sarà possibile dire la propria sul campo. Subito dopo i vecchi ed i nuovi arrivi, tra cui gli interessanti Filippo Belluomini (difensore classe 2005) e Tommaso Zani (attaccante del 2005), provenienti dalla Juniores Nazionale del Tau, hanno svolto una seduta di allenamento mista, svolgendo sia lavoro del lavoro atletico, che qualche esercizio col pallone. Nei prossimi giorni il Ponte giocherà alcune amichevoli, per arrivare pronto ai primi impegni ufficiali, legati alla Coppa Italia e alla prima giornata di Campionato.

Simone Lo Iacono