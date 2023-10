Il Ponte Buggianese fa festa. Granucci manda ko il Tuttocuoio

PONTE BUGGIANESE

1

TUTTOCUOIO

0

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Palmese, Martinelli, Zocco, Belluomini, Chelini, Pievani, Giannini, Granucci, Nardi, Birindelli (33’ st Sabia). A disp.: Belli, Seghi, Passaretta, Innocenti, Ceccarelli, Gargani, Zani, Romiti. All.: Gutili.

TUTTOCUOIO: Carcani, Severi (33’ st Turini), Sorbo, Solari (18’ st Carrozza), Puleo, Viti (13’ st Princiotta) Remorini, Pratesi (24’ pt Chiti) Massaro, Centonze (25’ st Modesto), Rossi. A disp.: Iacoponi, Fiscella, Novi, Lebbaraa. All.: Tavano.

Arbitro: Fioravanti di Firenze.

Marcatore: 6’ st Granucci.

Il Ponte Buggianese batte il Tuttocuoio e conquista la prima vittoria casalinga di questo campionato. Al Pertini l’incontro finisce 1-0, grazie alla rete realizzata da Granucci in avvio di ripresa.

Il primo tempo vede gli ospiti più propositivi. Remorini e Rossi cercano fortuna in contropiede, ma sono ben disinnescati da un ottimo Rizzato, che di piede e di mano sventa le loro sortite offensive. Il Ponte ci prova con qualche calcio piazzato, anche se l’unico tiro in porta del primo tempo lo tenta Birindelli di controbalzo e dalla lunga distanza, bloccato con facilità da Carcani. Come accaduto nelle ultime gare, la formazione biancorossa si trasforma e gioca molto meglio nella ripresa. Al 51’ il gol partita di Granucci con un tiro potente e preciso. Il gol subito, porta mister Tavano a giocarsi il tutto per tutto. Il neoentrato Princiotta ci prova attorno al 60’, ma la sua conclusione scagliata da posizione defilata, centra il palo esterno a Rizzato battuto. Anche Rossi e Chiti tentano di pareggiare, ma Rizzato è attento sulle loro conclusioni, e para. La beffa per il Ponte potrebbe arrivare all’89’, quando Palmese, cercando di anticipare un avversario, becca clamorosamente la traversa della propria porta, difesa dal compagno di squadra Rizzato, che poi blocca senza problemi il successivo tiro di Turini.

Simone Lo Iacono