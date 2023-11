Il Ponte Buggianese esulta con Granucci

V. MONTECATINI

0

PONTE BUGGIANESE

1

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Citti, Coselli (25’ st Marseglia), Lucchesi, Veraldi, Fedi (41’ st Calabretta), Torracchi (10’ st Anut), Dingozi (20’ st Rosati), Alessiani, Ba, Bibaj Gersi, Bacci (75’ Bibaj Gerti). A disp.: Cortopassi, Lici, Cortesi, Giulianelli. All.: Tocchini.

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Chiti (14’ st Ferrari), Martinelli, Zocco, Palmese, Belluomini, Pievani (36’ st Giannotti), Giannini, Granucci, Nardi, Gargani (24’ st Seghi). A disp.: Belli, Passaretta, Birindelli, Ceccarelli, Sabia, Zani. All.: Gutili.

Arbitro: Rinaldi di Empoli.

Marcatore: 25’ Granucci.

Note: al 35’ st espulso Giannini per doppia ammonizione.

Con un gol dopo del solito Granucci, che ha approfittato di una dormita della difesa termale, il Ponte Buggianese si aggiudica il derby della Valdinievole dopo una partita combattuta e a volte nervosa tanto che l’arbitro ha avuto il suo da fare per tenere calmi gli animi.

Dopo una fase iniziale di studio, si comincia a schiacciare sull’acceleratore e il Montecatini vuol fare la voce grossa ma il Ponte si difende con ordine. Al 19’ l’arbitro accorda un calcio di rigore al Valdinievole per un atterramento in area di Gersi Bibaj da parte di Martinelli. Batte lo stesso Bibay, spiazza il portiere ma calcia fuori. Al 25’ un malinteso difensivo tra Torracchi e Citti offre la palla a Granucci che non sbaglia: è il gol partita. Il Montecatini prova a reagire, ma mancano le idee per arginare la linea maginot disposta da mister Gutili. Al 30’ ancora Gersi Bibaj calcia una punizione dalla distanza che trova pronto l’estremo difensore ospite.

Nella seconda parte della gara è mister Tocchini a suonare la carica ai suoi che partono coi buoni propositi ma manca sempre la finalizzazione precisa. Al 54’ Dingozi guadagna solo un corner, al 58’ è Bacci a farsi vedere, al 64’ è il Ponte Buggianese a reclamare un rigore per atterramento in area di Granucci, ma l’arbitro fa proseguire. Al 67’ una girata al volo di Ba finisce troppo distante dalla porta e al 77’ è Nardi a sfiorare il raddoppio. All’80’ il Ponte resta in dieci per l’espulsione di Giannini. Gutili rivoluziona la difesa e chiude la squadra a riccio dove è impossibile penetrare. Al 93’ l’ultima emozione con un batti e ribatti in area, ma prima Ba e poi Rosati non riescono a trovare il tocco finale. Vince il Ponte Buggianese e si avvicina ai playoff.

Stefano Incerpi